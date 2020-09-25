Кино не для всех? В Москве стартовал COVID-сериал «Лучше дома-2»

Тридцать процентов персонала мэрии Москвы с понедельника, 28 сентября перейдут на удаленную работу. О таком решении сообщил мэр города Сергей Собянин, который ранее предложил всем крупным предприятиям столицы перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. По словам Собянина, весной переход на «удаленку» помог существенно замедлить распространение коронавируса.

Сегодня же Сергей Собянин рекомендовал гражданам старшего поколения и людям с хроническими заболеваниями с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости и работать удаленно. Начиная с 28 сентября, им предлагается оставаться дома или на своем загородном участке, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно, поручить более молодым членам семьи покупки и оплату счетов, а если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки в масках и перчатках и как можно реже. Работающим пенсионерам старше 65 и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленку или взять отпуск. Если поездка на общественном транспорте крайне необходима, обязательно использование маски и перчаток. Москвичи старше 65 лет, которые продолжают работать, для перехода на дистанционный формат смогут получить больничный по заявке работодателя.

Кроме пенсионеров и хронически больных, эти рекомендации касаются еще нескольких категорий москвичей. Департамент здравоохранения города расширил список групп людей, которым рекомендуется не покидать место жительства. Это, в частности, беременные и недавно родившие женщины, люди с нарушением иммунной системы, болезнями системы кровообращения и эндокринной системы, и рядом других тяжелых заболеваний.

Пожилых людей в Москве не будут штрафовать за выход из дома, заверил Сергей Собянин:

«Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит - выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений», - написал Собянин в своем блоге.

Штраф может быть выписан только в случае отсутствия маски при посещении магазина. Отдельно Собянин отметил, что социальные карты пожилых москвичей блокировать не планируется.

Все эти меры столичные власти принимают на фоне резко выросшего показателя суточного прироста новых заболевших коронавирусом. В целом по России прирост за последние сутки составил 7 212 случаев, в Москве - 1560.

Экономику столицы и тем более страны в этот раз «никто останавливать не будет» - такой прогноз дал в эфире НСН экономист Никита Кричевский. Но совершенно очевидно и то, что второй сезон сериала «Лучше дома» уже начался. Будем надеяться на то, что это кино – не для всех.

