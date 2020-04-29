COVID-19 определён у шести сотрудников Центра подготовки космонавтов

Шестеро сотрудников Центра подготовки космонавтов оказались инфицированы коронавирусом, проинформировал глава закрытого территориального образования Звёздный городок Евгений Баришевский. В целом заразились уже более 40 жителей, сообщил градоначальник в соцстеях.

Ранее на этой неделе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что число инфицированных COVID-19 сотрудников космической отрасли превысило 110 человек, трое умерли. 16 апреля стало известно о заражении генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина. Ему идёт 65-ый год.

