Россиянин разработал Android-версию соцсети Clubhouse

Российский разработчик, экс-сотрудник «Вконтакте» Григорий Клюшников за один день создал неофициальную Android-версию социальной сети Clubhouse.

Как отметил программист, ему «надоело ждать» версию соцсети, доступной для устройств с iOS, для гаджетов на базе Android.

«Мир больше никогда не будет прежним. Простите», — написал Клюшников в своем Twitter.

Android-версия Clubhouse доступна на веб-сервисе GitHub. Как отметил разработчик, в приложении работает часть основных функций: пользователи могут авторизоваться и зарегистрироваться, просмотреть список комнат, прослушивать участников и общаться с посетителями комнаты. При этом владельцам устройств на Android недоступно создание собственных комнат, а также получение уведомлений.

Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению. Сервис позволяет создавать комнаты для общения, при этом голосовые записи нельзя записать или скопировать.

