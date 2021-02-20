Россиянин разработал Android-версию соцсети Clubhouse
Российский разработчик, экс-сотрудник «Вконтакте» Григорий Клюшников за один день создал неофициальную Android-версию социальной сети Clubhouse.
Как отметил программист, ему «надоело ждать» версию соцсети, доступной для устройств с iOS, для гаджетов на базе Android.
«Мир больше никогда не будет прежним. Простите», — написал Клюшников в своем Twitter.
Android-версия Clubhouse доступна на веб-сервисе GitHub. Как отметил разработчик, в приложении работает часть основных функций: пользователи могут авторизоваться и зарегистрироваться, просмотреть список комнат, прослушивать участников и общаться с посетителями комнаты. При этом владельцам устройств на Android недоступно создание собственных комнат, а также получение уведомлений.
Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению. Сервис позволяет создавать комнаты для общения, при этом голосовые записи нельзя записать или скопировать.
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