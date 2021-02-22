СМИ: Хакеры смогли взломать соцсеть Clubhouse

Неизвестный пользователь смог похитить аудиопотоки соцсети Clubhouse и транслировать разговоры из «нескольких комнат» на сторонний веб-сайт, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря приложения Реему Бахнаси.

По словам Бахнаси, хакер получил пожизненную блокировку, а безопасность приложения было обновлена.

По мнению киберэкспертов, факт похищения разговоров говорит о невозможности обеспечить полную конфиденциальность данных пользователей, о которой заявляли разработчики Clubhouse, сообщает Ura.ru.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил российского лидера на разговор в соцсеть Clubhouse. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сначала нужно разобраться, что имел в виду американский миллиардер.

