СМИ: Хакеры смогли взломать соцсеть Clubhouse
Неизвестный пользователь смог похитить аудиопотоки соцсети Clubhouse и транслировать разговоры из «нескольких комнат» на сторонний веб-сайт, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря приложения Реему Бахнаси.
По словам Бахнаси, хакер получил пожизненную блокировку, а безопасность приложения было обновлена.
По мнению киберэкспертов, факт похищения разговоров говорит о невозможности обеспечить полную конфиденциальность данных пользователей, о которой заявляли разработчики Clubhouse, сообщает Ura.ru.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил российского лидера на разговор в соцсеть Clubhouse. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сначала нужно разобраться, что имел в виду американский миллиардер.
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- СМИ: Хакеры смогли взломать соцсеть Clubhouse
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