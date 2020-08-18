Чья мама лучше, выясняли в суде адвокаты по делу Ефремова

По данным следствия, Михаил Ефремов в момент аварии находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер после задержания был помещен под домашний арест. В последний раз ему продлили меру пресечения до 22 января. Ефремов сначала признал вину, но затем в суде заявил, что вины не признает, поскольку не помнит, что было в тот день. Суд начался 29 июля, однако с 11 числа в процессе был недельный перерыв после того, как Ефремова доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сегодня обвиняемый смог присутствовать в суде.

В рамках нынешнего заседания суда возможность высказаться получили и потерпевшие. Так, Валерий Захаров, младший сын погибшего, попросил суд назначить актеру максимальное наказание. А вдова водителя Маргарита Захарова назвала артиста убийцей. Как пишут «Известия», они оба работают в полиции: Маргарита Захарова – майор МВД в запасе, сейчас работает гражданской служащей в отделении полиции в Рязани. Сын Сергея Захарова служит в органах с 2014 года.

Кроме того, со стороны потерпевших заявлены гражданские иски к Михаилу Ефремову. И если один из сыновей погибшего, Виталий Захаров просит взыскать с актера 6,5 миллиона рублей, то трое остальных заявили иск общей суммой в один рубль: «Грязные деньги нам не нужны», - заметил их адвокат Александр Добровинский. Суд постановил приобщить к материалам дела эти иски.

Все же без элементов шоу очередное заседание суда по делу не обошлось. Его участниками стали адвокаты сторон. Защитник Ефремова Эльман Пашаев попросил суд прослушать запись его телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием. Адвокат потерпевших Александр Добровинский выступил против, предупредив о возможности монтажа. В последовавшем споре Добровинский потребовал его не перебивать и добавил: «Вас мама плохо воспитывала!». На что Пашаев ответил: «Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!»

