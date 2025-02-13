«Чумовой капитал» ввели в Ненецком округе для молодых семей оленеводов

Рассчитывать на поддержку могут молодые семьи от 18 до 35 лет, у которых один или более детей. Деньги будут выделять для строительства или покупки чума (традиционное жилище).



Для новой меры поддержки жителей региона, депутаты окружного парламента приняли изменения в региональный закон «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе».



С инициативой создать «чумовой капитал» обращалась жительница Малоземельской тундры, глава семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры») Ольга Явтысая.

Ранее стало известно, что в Москве выдали почти 50 миллионов наборов для детей и беременных в 2024 году, напоминает RT.

