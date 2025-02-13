«Чумовой капитал» ввели в Ненецком округе для молодых семей оленеводов
«Чумовой капитал» для молодых семей оленеводов создали в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.
Рассчитывать на поддержку могут молодые семьи от 18 до 35 лет, у которых один или более детей. Деньги будут выделять для строительства или покупки чума (традиционное жилище).
Для новой меры поддержки жителей региона, депутаты окружного парламента приняли изменения в региональный закон «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе».
С инициативой создать «чумовой капитал» обращалась жительница Малоземельской тундры, глава семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры») Ольга Явтысая.
Ранее стало известно, что в Москве выдали почти 50 миллионов наборов для детей и беременных в 2024 году, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru