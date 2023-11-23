Глава Минюста: Никто из иноагентов не заявил, что он за Россию
Признанные в России иноагентами граждане, оспаривая свой статус, ни разу не говорили, что действуют в интересах страны, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, сообщает РИА Новости.
По его словам, они обращают внимание только на процессуальные моменты.
«Никто не сказал, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию», - подчеркнул глава Минюста РФ.
Он также добавил, что сейчас многие решения Минюста о признании иноагентом обжалуется в судах, но в подавляющем большинстве случаев инстанции поддерживают позицию министерства.
Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru