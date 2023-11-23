Глава Минюста: Никто из иноагентов не заявил, что он за Россию

Признанные в России иноагентами граждане, оспаривая свой статус, ни разу не говорили, что действуют в интересах страны, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, сообщает РИА Новости.

Галкин заявил, что его преследует «недрогнувшая российская рука»

По его словам, они обращают внимание только на процессуальные моменты.

«Никто не сказал, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию», - подчеркнул глава Минюста РФ.

Он также добавил, что сейчас многие решения Минюста о признании иноагентом обжалуется в судах, но в подавляющем большинстве случаев инстанции поддерживают позицию министерства.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскиСудыИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры