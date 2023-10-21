Галкин заявил, что его преследует «недрогнувшая российская рука»
Российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) на своем выступлении на Кипре рассказал о «недрогнувшей российской руке», которая его преследует.
Один из зрителей концерта выложил видео монолога артиста в соцсети. Так, в ходе выступления Галкин заявил, что жалеет о своих антироссийских высказываниях и рассказал о внутреннем диалоге и сомнениях.
«Это во мне такая «разинщина», «пугачевщина». Ну не по жене, а в историческом плане. Я прямо хочу их всех... Но я потом захожу за кулисы и думаю: «Ну зачем я здесь это сказал? Зачем сегодня я это сказал? Оно мне было надо?» Это моя еврейская сторона просыпается. Но уже поздно», - сказал артист.
Ранее концерты Галкина отменили в Казахстане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже министр культуры Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены выступлений артиста в стране. По ее словам, отмены выступлений Галкина не связаны с политикой. В качестве причин она назвала хозяйственно-бытовые вопросы.
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