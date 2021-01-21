СМИ: Чубайс уходит со всех постов РСПП

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин получил письмо с просьбой досрочного освобождения от занимаемых постов от спецпредставителя президента по связям и международным организациям Анатолия Чубайса. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Свое решение Чубайс объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе. Он попросил прекратить его полномочия в роли члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и предпринимательству.