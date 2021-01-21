СМИ: Чубайс уходит со всех постов РСПП

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин получил письмо с просьбой досрочного освобождения от занимаемых постов от спецпредставителя президента по связям и международным организациям Анатолия Чубайса. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Свое решение Чубайс объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе. Он попросил прекратить его полномочия в роли члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и предпринимательству.

Чубайс рассказал о встрече с Путиным перед уходом из «Роснано»

Ранее правительство рекомендовало снять Чубайса с должности главы госкорпорации «Роснано». В начале декабря его пост занял первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаАнатолий Чубайс
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