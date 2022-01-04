Чубайс сравнил переход к «зеленой» энергии с информационной революцией

На своей странице в Facebook политик прокомментировал книгу сооснователя Microsoft Билла Гейтса «Как нам избежать климатической катастрофы».

«Ясно, что здесь нет никакого стремления просто к модной теме и было бы смешно подозревать Гейтса в стремлении к хайпу. Для меня разворачивающаяся промышленная революция, которая получила название "Энергопереход", сопоставима в новейшей истории, пожалуй, только с информационной революцией, которую мы пережили. Я думаю, что лет через 20 страна, которая отвергнет этот вызов, выглядеть будет примерно так, как сейчас выглядела бы страна без интернета», — считает Чубайс.

Экс-глава «Роснано» добавил, что книга Гейтса написана «ясно, просто, логично и убедительно».

