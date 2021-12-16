Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов

Эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата нужно оценить «по последнему верблюду». Об этом заявил специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс.

Он подчеркнул, что «скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда». С такой точки зрения, по его словам, в данном процессе есть существенные сдвиги.

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Чубайс считает, что главное в этом вопросе – возможное наличие содержательных решений, после которых страны начнут двигаться в необходимом направлении. При этом он назвал принятый в Глазго климатический пакт, «не пустым, а содержательным».

Представитель президента РФ напомнил, что ранее были приняты различные международные документы, в том числе, свод правил для климатических проектов, помогающий в становлении мирового углеродного рынка.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КлиматРоссияАнатолий Чубайс
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