Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов
Эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата нужно оценить «по последнему верблюду». Об этом заявил специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс.
Он подчеркнул, что «скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда». С такой точки зрения, по его словам, в данном процессе есть существенные сдвиги.
Чубайс считает, что главное в этом вопросе – возможное наличие содержательных решений, после которых страны начнут двигаться в необходимом направлении. При этом он назвал принятый в Глазго климатический пакт, «не пустым, а содержательным».
Представитель президента РФ напомнил, что ранее были приняты различные международные документы, в том числе, свод правил для климатических проектов, помогающий в становлении мирового углеродного рынка.
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