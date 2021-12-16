Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов

Эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата нужно оценить «по последнему верблюду». Об этом заявил специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс.

Он подчеркнул, что «скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда». С такой точки зрения, по его словам, в данном процессе есть существенные сдвиги.