«Чтобы не было войны!»: Татьяна Навка подняла тост за Россию
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка в эфире шоу «Вечерний Ургант» пожелала, чтобы в 2022 году не было войны.
Прославленная спортсменка стала гостьей телепрограммы, где представила свое новое ледовое шоу «Лебединое озеро», пишет Ura.ru. Ведущий Иван Ургант предложил Навке поучаствовать в конкурсе, попробовав выпить шампанское из разных емкостей. Шоумен поднял тост за успех проекта фигуристки.
«Я присоединяюсь, и еще я пью, чтобы не было войны!» — сказала Навка, подняв вместо бокала воронку для переливания жидкостей.
Фигуристка добавила, что ее пожелание очень «важно и актуально».
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