«Чтобы не было войны!»: Татьяна Навка подняла тост за Россию

Прославленная спортсменка стала гостьей телепрограммы, где представила свое новое ледовое шоу «Лебединое озеро», пишет Ura.ru. Ведущий Иван Ургант предложил Навке поучаствовать в конкурсе, попробовав выпить шампанское из разных емкостей. Шоумен поднял тост за успех проекта фигуристки.

«Я присоединяюсь, и еще я пью, чтобы не было войны!» — сказала Навка, подняв вместо бокала воронку для переливания жидкостей.

Фигуристка добавила, что ее пожелание очень «важно и актуально».

