«Чтобы не было войны!»: Татьяна Навка подняла тост за Россию

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка в эфире шоу «Вечерний Ургант» пожелала, чтобы в 2022 году не было войны.

Татьяна Навка покажет «Лебединое озеро» на льду

Прославленная спортсменка стала гостьей телепрограммы, где представила свое новое ледовое шоу «Лебединое озеро», пишет Ura.ru. Ведущий Иван Ургант предложил Навке поучаствовать в конкурсе, попробовав выпить шампанское из разных емкостей. Шоумен поднял тост за успех проекта фигуристки.

«Я присоединяюсь, и еще я пью, чтобы не было войны!» — сказала Навка, подняв вместо бокала воронку для переливания жидкостей.

Фигуристка добавила, что ее пожелание очень «важно и актуально».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Иван УргантТелевидениеНовый ГодТатьяна Навка
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