Татьяна Навка покажет «Лебединое озеро» на льду
Балет на льду «Лебединое озеро» будет показан в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января. Новое прочтение произведения Петра Чайковского представит команда олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки NAVKA.SHOW. Зрителей ждет симбиоз фигурного катания и высоких технологий на одной сцене.
Режиссером шоу стал Алексей Сеченов, режиссером-постановщиком и хореографом Игорь Оршуляк.
В балете на льду участвуют пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович и чемпион мира среди юниоров, чемпион Универсиады Нодар Маисурадзе, чемпионы мира по ледовой акробатике, солисты мировых ледовых шоу Владимир Беседин и Алексей Полищук и другие звезды фигурного катания. Самой юной фигуристкой в шоу станет Надежда Пескова.
Авторы переосмыслили балет Чайковского, адаптировав его для представления на льду: классический либретто был заменен обновленным сценарием с неожиданными сюжетными поворотами и новыми героями, классические композиции Чайковского дополнены современными аранжировками и вокальными партиями в исполнении звезд российской эстрады.
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