«Что там на Украине» - вместо внутренних проблем

Число россиян, доверяющих телевидению, снизилось с 79% до 54% за десять лет. В качестве источника информации телевидение используют 72%, а не 94, как раньше, - следует из отчета «Левада-центра». Реже всего получают информацию по телевидению молодые люди до 25 лет (42%), чаще всего люди 65 лет и старше (93%). В качестве альтернативных источников информации интернет используют 32% опрошенных, социальные сети — 34%. Совокупная аудитория независимых СМИ (где хотя бы иногда публикуют мнения, отличные от официальных) сегодня составляет порядка 35% россиян. Удручающе малой оказалась доля тех, кто пользуется несколькими независимыми источниками – таковых всего 6% граждан — у них более критический взгляд на происходящее и политическую ситуацию. Телевидение зачастую представляется респондентами зависимым от государства каналом информации, - считают социологи, мнение которых приводит РБК. На сегодня более половины населения считает, что освещение телеканалами положения дел в экономике «не соответствует действительности».

Если смотреть правде в глаза, то ничего удивительного в обнародованных данных нет. Очевидна усталость аудитории от навязывания тем, совершенно не связанных с повседневной жизнью страны, при явном игнорировании проблемных вопросов экономического и социального характера. Внутриполитическая повестка оказалась подменена многолетним обсуждением положения дел на Украине и русофобской политики США и ЕС. Дискуссии на эти темы перемежаются крикливыми ток-шоу с повесткой «ниже пояса», вроде кто кого обидел: Петя Машу или наоборот. Особенно удалось разъяснение «выгод» пенсионной реформы…

Телевидение за последние несколько лет не сумело придумать ничего нового, - заметил в эфире НСН лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Сам он признался, что перестал смотреть телевизор.

«Во-первых, объективно все переползает в интернет. Потому что у интернета много преимуществ по сравнению с нашим телевидением, и я о них говорить даже не буду. А во-вторых, нельзя одной палкой стучать по одному месту пять лет. Пропадает чувствительность… Надо придумывать что-то новое, а нового ничего нет. Ну, это перестает работать».

Ожидать от современного российского телевидения объективных материалов по актуальным и злободневным вопросам внутренней жизни при сложившейся практике формирования информационной повестки не приходится. Довольно сложно представить, например, телерасследование о связях «черных лесорубов» с региональными властями. Если, конечно, что-то подобное не санкционировано или даже не предложено сверху. Зато есть запрос из Совета Федерации на освещение «битвы за урожай». «Мы уже отвыкли показывать людей труда», - сказала пару недель назад спикер верхней палаты.

