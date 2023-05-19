Экономист объяснил, как увеличение МРОТ повлияет на бюджетников

19 мая зампред правительства России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране будет повышаться в последующие годы с опережающими темпами. По ее словам, это потребует иной идеологии по заработной плате в бюджетной сфере. Голикова также анонсировала создание реестра нуждающихся граждан в 2023 году и отметила, что в прошлом году в четырех регионах вырос уровень бедности, а девять регионов не добились целевых показателей по снижению бедности. Сафонов заявил, что увеличение МРОТ не отразится на экономических индикаторах.

«Мы уже проходили периоды, начиная с 2007 года, когда МРОТ повышался ускоренными темпами, причем ежегодно на 30-50%. Это никак не сказалось ни на занятости, ни на инфляции», — сказал Сафонов.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что увеличение МРОТ поменяет структуру оплаты труда.

«Во-первых, руководители бюджетных организаций будут больше ориентироваться на окладную систему выплаты заработной платы, а не на премии и стимулирующие выплаты. Порой окладная часть составляет 30-40%, а 60% — это переменная часть, которую то ли дадут, то ли не дадут. Во-вторых, необходимо будет менять дифференциацию заработной платы, то есть устранять перекосы, когда слишком высокая заработная плата у руководящего состава и низкая зарплата у исполнителей», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что МРОТ вырастет с 1 января 2024 года до 19242 рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

