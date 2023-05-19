Экономист объяснил, как увеличение МРОТ повлияет на бюджетников
Увеличение МРОТ заставит руководителей бюджетных организаций больше ориентироваться на окладную систему выплаты зарплаты, а не на стимулирующие выплаты, сказал НСН Александр Сафонов.
Россия уже проходила периоды ускоренного роста МРОТ, однако это никак не сказалось ни на занятости населения, ни на инфляции. Но изменения должны ощутить бюджетники, заявил в эфире НСН проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
19 мая зампред правительства России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране будет повышаться в последующие годы с опережающими темпами. По ее словам, это потребует иной идеологии по заработной плате в бюджетной сфере. Голикова также анонсировала создание реестра нуждающихся граждан в 2023 году и отметила, что в прошлом году в четырех регионах вырос уровень бедности, а девять регионов не добились целевых показателей по снижению бедности. Сафонов заявил, что увеличение МРОТ не отразится на экономических индикаторах.
«Мы уже проходили периоды, начиная с 2007 года, когда МРОТ повышался ускоренными темпами, причем ежегодно на 30-50%. Это никак не сказалось ни на занятости, ни на инфляции», — сказал Сафонов.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что увеличение МРОТ поменяет структуру оплаты труда.
«Во-первых, руководители бюджетных организаций будут больше ориентироваться на окладную систему выплаты заработной платы, а не на премии и стимулирующие выплаты. Порой окладная часть составляет 30-40%, а 60% — это переменная часть, которую то ли дадут, то ли не дадут. Во-вторых, необходимо будет менять дифференциацию заработной платы, то есть устранять перекосы, когда слишком высокая заработная плата у руководящего состава и низкая зарплата у исполнителей», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что МРОТ вырастет с 1 января 2024 года до 19242 рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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