Что изменит идентификация электросамокатчиков через «Госуслуги»
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что идентификация водителей электросамокатов через «Госуслуги» не станет проблемой для пользователей, а операторы к этому готовы.
Идентификация водителей электросамокатов через «Госуслуги» позволит «отсечь» несовершеннолетних пользователей во всех регионах, такой эксперимент уже стартовал в Москве, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Кикшеринговые компании предложили ввести обязательную верификацию пользователей прокатных электросамокатов через портал «Госуслуги» на федеральном уровне, пишет «Коммерсант». Минцифры подтверждает, что получило такое предложение, и готово провести пилотный эксперимент. Замысел в том, чтобы сократить число случаев, когда арендой пользуются несовершеннолетние. Эрдман объяснила, к чему это приведет.
«Процедура идентификации через «Госуслуги» - это привычная вещь уже, мы для банковских услуг, медицинских и так далее это проходим. Поэтому это вряд ли усложнит пользователям жизнь, это уже стало обыденностью. Сейчас такая система через mos.ru действует в Москве, это обязательно с этого сезона. Пользователь может только первые пять поездок совершать без идентификации. Конечно, общая для всех идентификация позволит избежать ситуации, когда в разных городах будут свои сервисы для идентификации. Поэтому операторы и решили сделать этот процесс единым. Один раз согласились и все, каждый раз подтверждать не нужно. Операторы технически к этому готовы», - рассказала она.
При этом она отметила, что родители подростков зачастую стремятся нарушить правила, несмотря на внушительные штрафы.
«Операторы хотят таким образом отсекать от пользования несовершеннолетних. Но любое правило можно обойти, если очень постараться. Если родители продолжат передавать детям доступ от «Госуслуг», обойти эту систему можно. Мы просим родителей этого не делать, электросамокат – это средство повышенной опасности, при неправильном управлении подросток может навредить и себе, и окружающим. Статистика показывает, что подростки не используют самокаты с точки зрения транспорта, они используют это для баловства. Родители не должны идти на поводу у малолетних детей. Если так хочется, купите ребенку детский самокат. Это лучше, чем платить штраф. В Москве штраф за передачу управления несовершеннолетнему составляет 100 тысяч рублей, в регионах – 30 тысяч рублей. Эта сумма окупит покупку собственного электросамоката, если так хочется. Пока детям можно ездить на частных самокатах. Но уже сейчас предлагается увеличить возраст вождения до 16 лет. Возможно, эти поправки мы увидим уже в сентябре», - добавила собеседница НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило предложение о включении электросамокатов в число транспортных средств. В таком случае управлять ими разрешат только лицам старше 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 60% взяточников в России попались на суммах меньше 10 тысяч рублей
- СМИ: В Турции задержали подозреваемого в хищении 2 млрд из Соцфонда России
- Аскольд Запашный раскритиковал идею запретить лошадей на улицах Москвы
- Россиянам рассказали, кому грозит арест за получение пособий
- Песков: Сделка США и Украины по природным ресурсам требует анализа
- Главы подразделений МВД сменились в четырех регионах России
- Россияне назвали охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями
- Песков заявил о готовности России к взаимовыгодным отношениям со всеми странами
- Проезд по трассе «Нева» до Солнечногорска будет бесплатным 9 Мая
- Россиянам пообещали зарплату в 133 тысячи рублей к 2028 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru