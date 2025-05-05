«Процедура идентификации через «Госуслуги» - это привычная вещь уже, мы для банковских услуг, медицинских и так далее это проходим. Поэтому это вряд ли усложнит пользователям жизнь, это уже стало обыденностью. Сейчас такая система через mos.ru действует в Москве, это обязательно с этого сезона. Пользователь может только первые пять поездок совершать без идентификации. Конечно, общая для всех идентификация позволит избежать ситуации, когда в разных городах будут свои сервисы для идентификации. Поэтому операторы и решили сделать этот процесс единым. Один раз согласились и все, каждый раз подтверждать не нужно. Операторы технически к этому готовы», - рассказала она.

При этом она отметила, что родители подростков зачастую стремятся нарушить правила, несмотря на внушительные штрафы.

«Операторы хотят таким образом отсекать от пользования несовершеннолетних. Но любое правило можно обойти, если очень постараться. Если родители продолжат передавать детям доступ от «Госуслуг», обойти эту систему можно. Мы просим родителей этого не делать, электросамокат – это средство повышенной опасности, при неправильном управлении подросток может навредить и себе, и окружающим. Статистика показывает, что подростки не используют самокаты с точки зрения транспорта, они используют это для баловства. Родители не должны идти на поводу у малолетних детей. Если так хочется, купите ребенку детский самокат. Это лучше, чем платить штраф. В Москве штраф за передачу управления несовершеннолетнему составляет 100 тысяч рублей, в регионах – 30 тысяч рублей. Эта сумма окупит покупку собственного электросамоката, если так хочется. Пока детям можно ездить на частных самокатах. Но уже сейчас предлагается увеличить возраст вождения до 16 лет. Возможно, эти поправки мы увидим уже в сентябре», - добавила собеседница НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило предложение о включении электросамокатов в число транспортных средств. В таком случае управлять ими разрешат только лицам старше 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

