Московские налоговики отчитались о борьбе с теневой занятостью в 2025 году
Объем поступлений от НДФЛ в Москве в 2025 году достиг 2,4 триллиона рублей, превысив уровень предыдущего года на 9%. В структуре налоговых доходов бюджета столицы НДФЛ традиционно занимает половину.
За прошедший год дополнительно привлечены к декларированию 29 тысяч граждан, получивших доходы от различных сделок с имуществом, доначислено более 2 миллиардов рублей, сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве (УФНС) Марина Третьякова. Она отметила результаты работы налоговых органов по предотвращению теневой занятости и «обелению» доходов физических лиц.
Также, ранее были выявленные более 10 тысяч «низкозарплатных» организаций, из которых более трети сообщили о повышении налоговой базы. В результате перечисления в бюджет выросли более чем на 3 миллиарда рублей. Среди этих предприятий почти 1,5 тысячи используют труд самозанятых граждан. По результатам этой работы был легализован труд 85 тысяч физических лиц, из которых более 7 тысяч являются иностранными гражданами, добавила руководитель московского УФНС.
Также почти 64 тысячи так называемых «неработающих» жителей Москвы формализовали источники получения своих денежных средств. Сумма бюджетных поступлений, исчисленных от легализованного дохода, превышает 9 миллиардов рублей.
