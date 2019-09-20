Что делать? У Соловьева возникли вопросы по «делу Устинова»

Владимир Соловьёв выразил удивление в связи с изменением позиции государственного обвинения по так называемому «делу Устинова». Накануне официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал приговор актеру излишне суровым и сообщил, что надзорное ведомство просит назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

По этому поводу телеведущий написал у себя в телеграм-канале ряд вопросов по теме, сообщает «Свободная пресса». «Что произошло за эти дни? Какие новые факты всплыли? Какие следственные действия были проведены? Почему в суде первой инстанции гособвинитель настаивал на 6 годах, а сейчас такое изменение позиции? Так судья назначил срок ниже, чем просил гособвинитель. Так кто проявил несправедливость? И кто будет наказан?», — вопрошает Соловьёв.