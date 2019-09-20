Что делать? У Соловьева возникли вопросы по «делу Устинова»
Владимир Соловьёв выразил удивление в связи с изменением позиции государственного обвинения по так называемому «делу Устинова». Накануне официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал приговор актеру излишне суровым и сообщил, что надзорное ведомство просит назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
По этому поводу телеведущий написал у себя в телеграм-канале ряд вопросов по теме, сообщает «Свободная пресса». «Что произошло за эти дни? Какие новые факты всплыли? Какие следственные действия были проведены? Почему в суде первой инстанции гособвинитель настаивал на 6 годах, а сейчас такое изменение позиции? Так судья назначил срок ниже, чем просил гособвинитель. Так кто проявил несправедливость? И кто будет наказан?», — вопрошает Соловьёв.
Ранее адвокат Устинова Анатолий Кучерена сообщил о подаче жалобы на приговор Тверского суда.
Её рассмотрение назначено на 23 сентября. После этого Генпрокуратура предложила Мосгорсуду отпустить Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции.
Широкий общественный резонанс дело Устинова приобрело после запущенного театральными деятелями флешмоба в его поддержку после приговора Тверского суда. Он назначил 24-летнему актёру 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Однако в сети появилось видео, из которого следует, что Устинов не оказывает сопротивления при задержании.
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