Члену ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Алуште дали 11,5 года колонии

Муратова задержали в июле 2020 года. По данным суда, мужчина соблюдал меры конспирации, участвовал в агитационно-пропагандистских мероприятиях, распространял идеи организации среди местного населения.

Подсудимого признали виновным по статьям «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти», назначив ему наказание в виде 11,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

