Члену ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Алуште дали 11,5 года колонии
Участника действовавшей в Алуште ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Зекирью Муратова приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.
Муратова задержали в июле 2020 года. По данным суда, мужчина соблюдал меры конспирации, участвовал в агитационно-пропагандистских мероприятиях, распространял идеи организации среди местного населения.
Подсудимого признали виновным по статьям «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти», назначив ему наказание в виде 11,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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