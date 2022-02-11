Члену ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Алуште дали 11,5 года колонии

Участника действовавшей в Алуште ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Зекирью Муратова приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

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Муратова задержали в июле 2020 года. По данным суда, мужчина соблюдал меры конспирации, участвовал в агитационно-пропагандистских мероприятиях, распространял идеи организации среди местного населения.

Подсудимого признали виновным по статьям «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти», назначив ему наказание в виде 11,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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