Член СПЧ Меркачева заявила, что пожизненно осужденные жалуются на избиения

По её словам, осуждённые уточняют, что это происходит в случае, если они не сумели выполнить дневную норму работы.

«Доказать это практически невозможно, подтвердить тоже. Но всё это, конечно, зависит от администрации колонии. Есть совсем суровые, есть более или менее нормальные», - заключила она.

Ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил «Радиоточке НСН», что в России чаще всего заключённые сбегают из колоний-поселений.

