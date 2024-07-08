Член СПЧ Меркачева заявила, что пожизненно осужденные жалуются на избиения
Осуждённые на пожизненное лишение свободы лица жалуются, что в некоторых колониях их избивают. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила член совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева.
По её словам, осуждённые уточняют, что это происходит в случае, если они не сумели выполнить дневную норму работы.
«Доказать это практически невозможно, подтвердить тоже. Но всё это, конечно, зависит от администрации колонии. Есть совсем суровые, есть более или менее нормальные», - заключила она.
Ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил «Радиоточке НСН», что в России чаще всего заключённые сбегают из колоний-поселений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru