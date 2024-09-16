Член СПЧ Меркачева призвала удалить опасные Telegram-каналы после нападения на школу

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила удалить ряд опасных Telegram-каналов после нападения ученика на школу № 68 в Челябинске. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Меркачева отметила, что уже направила обращения о необходимости удаления этих каналов. В своем сообщении она предположила, что напавший на педагога и сверстников ученик мог быть участником опасного интернет-сообщества.

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По словам члена СПЧ, в одной из соцсетей на своей стене школьник написал аббревиатуру, принадлежащую запрещенной в РФ организации, которая раздает опасные задания для подростков под видом игры. Она подчеркнула, что организация рассчитана на российскую молодежь.

Ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что силовики проверяют информацию о новой опасной игре, участником которой, предварительно, мог быть 13-летний ученик школы №68 в Челябинске. Согласно данным, в школах региона проводились беседы об опасности таких игр, распространяющихся через мессенджеры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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