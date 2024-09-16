Член СПЧ Меркачева призвала удалить опасные Telegram-каналы после нападения на школу

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила удалить ряд опасных Telegram-каналов после нападения ученика на школу № 68 в Челябинске. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Меркачева отметила, что уже направила обращения о необходимости удаления этих каналов. В своем сообщении она предположила, что напавший на педагога и сверстников ученик мог быть участником опасного интернет-сообщества.