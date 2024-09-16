В Госдуме призвали проверить каждую школу после ЧП в Челябинске
Школы должны становиться особо охраняемыми объектами. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По её словам, вопрос безопасности в образовательных организациях, в том числе с учётом проведения спецоперации на Украине, «перманентно поднимается», однако изменений никаких не происходит.
Парламентарий указала, что необходимо провести комплексную проверку, в первую очередь, в Челябинской области.
«Чтобы другим неповадно было. На примере Челябинской области каждую образовательную организацию, начиная с детского сада, надо проверить на предмет защищенности», - заключила она.
Ранее в филиале коррекционной школы №68 в Челябинске подросток с ножом и молотком напал на одноклассников и преподавателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru