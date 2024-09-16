В Госдуме призвали проверить каждую школу после ЧП в Челябинске

По её словам, вопрос безопасности в образовательных организациях, в том числе с учётом проведения спецоперации на Украине, «перманентно поднимается», однако изменений никаких не происходит.

Парламентарий указала, что необходимо провести комплексную проверку, в первую очередь, в Челябинской области.

«Чтобы другим неповадно было. На примере Челябинской области каждую образовательную организацию, начиная с детского сада, надо проверить на предмет защищенности», - заключила она.

Ранее в филиале коррекционной школы №68 в Челябинске подросток с ножом и молотком напал на одноклассников и преподавателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

