Член СПЧ Кабанов обвинил мигрантов в желании «устроиться» за счет россиян

«Большая часть мигрантов приезжает в Россию для того, чтобы устроиться за наш счет, на нашу социалку и жить, как им вздумается. То, что они работают в доставке, транспорте, сфере услуг и на рынках, не приносит пользу нашей экономике», — указал Кабанов.

Член СПЧ отметил, что на мигрантов расходуются «в очень большом количестве» средства Социального фонда. По словам Кабанова, в РФ прибывают иностранцы с очень низкими квалификациями, это отрицательно влияет на трудовой рынок страны и экономику в целом.

«Мы сейчас видим это на стройках... Там очень низкое качество работы мигрантов», — добавил член СПЧ.

