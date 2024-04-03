Член СПЧ Кабанов обвинил мигрантов в желании «устроиться» за счет россиян
Многие мигранты приезжают в Россию, чтобы устроиться в стране за счет россиян, считает член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
«Большая часть мигрантов приезжает в Россию для того, чтобы устроиться за наш счет, на нашу социалку и жить, как им вздумается. То, что они работают в доставке, транспорте, сфере услуг и на рынках, не приносит пользу нашей экономике», — указал Кабанов.
Член СПЧ отметил, что на мигрантов расходуются «в очень большом количестве» средства Социального фонда. По словам Кабанова, в РФ прибывают иностранцы с очень низкими квалификациями, это отрицательно влияет на трудовой рынок страны и экономику в целом.
«Мы сейчас видим это на стройках... Там очень низкое качество работы мигрантов», — добавил член СПЧ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru