Член СПЧ Кабанов: Нужно больше силовиков для борьбы с миграционной преступностью

Член СПЧ Кирилл Кабанов прокомментировал «ФедералПресс» предложение президента Владимира Путина создать отдельное подразделение в структуре МВД для решения миграционных вопросов.

Кабанов поддержал инициативу главы государства, отметив необходимость объединения усилий в правоохранительной сфере в отношении миграции.

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По его мнению, Главное управление по вопросам миграции не справляется с оперативно-розыскной деятельностью, сосредоточившись на оказании миграционных услуг. Он считает, что функции управления необходимо вернуть силовикам, возглавляемым Валентиной Казаковой.

Кабанов отметил, что создание нового центра с силовыми функциями и функциями оказания услуг станет важным шагом в борьбе с миграционной преступностью и позволит более эффективно пресекать миграционные правонарушения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Управление МВД России по Москве.
ТЕГИ:СПЧРоссияМигранты

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