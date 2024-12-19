Член СПЧ Кабанов: Нужно больше силовиков для борьбы с миграционной преступностью
Член СПЧ Кирилл Кабанов прокомментировал «ФедералПресс» предложение президента Владимира Путина создать отдельное подразделение в структуре МВД для решения миграционных вопросов.
Кабанов поддержал инициативу главы государства, отметив необходимость объединения усилий в правоохранительной сфере в отношении миграции.
По его мнению, Главное управление по вопросам миграции не справляется с оперативно-розыскной деятельностью, сосредоточившись на оказании миграционных услуг. Он считает, что функции управления необходимо вернуть силовикам, возглавляемым Валентиной Казаковой.
Кабанов отметил, что создание нового центра с силовыми функциями и функциями оказания услуг станет важным шагом в борьбе с миграционной преступностью и позволит более эффективно пресекать миграционные правонарушения, передает «Радиоточка НСН».
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