Член СПЧ Кабанов: Нужно больше силовиков для борьбы с миграционной преступностью

По его мнению, Главное управление по вопросам миграции не справляется с оперативно-розыскной деятельностью, сосредоточившись на оказании миграционных услуг. Он считает, что функции управления необходимо вернуть силовикам, возглавляемым Валентиной Казаковой.

Кабанов отметил, что создание нового центра с силовыми функциями и функциями оказания услуг станет важным шагом в борьбе с миграционной преступностью и позволит более эффективно пресекать миграционные правонарушения, передает «Радиоточка НСН».

