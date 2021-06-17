Член ОП предложил повысить стипендии до прожиточного минимума
Необходимо повысить стипендию студентам до величины прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, заявил РИА Новости член Общественной палаты Евгений Нифантьев.
Он отметил, что будущие специалисты должны быть обеспечены всем необходимым до тех пор, пока не пойдут на работу. Нифантьев добавил, что такой проект потребует больших затрат, однако общественный деятель верен, что деньги будут инвестированы в кадровое развитие страны.
Он подчеркнул, что повышение стипендии является необходимым элементом для построения качественного образовательного процесса. Нифантьев подчеркнул, что сейчас высокие стипендии в вузах — скорее исключение.
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