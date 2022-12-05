Читу украсили к Новому году пластиковыми солдатами

Власти Читы начали устанавливать на площади Ленина к Новому году пластиковые фигуры солдат, сообщают местные СМИ.

Как отмечают в городской администрации, всего планируется установить 24 фигуры солдат – 12 из пластика и 12 ледяных. Они будут экспонатами ледового городка, стоимость которого превысила 8 млн рублей.

В конце ноября мэр Киева Виталий Кличко обещал, что на Софийской площади украинской столицы будет установлена к Новому году «Ёлка несокрушимости».

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ТЕГИ:Российская АрмияНовый ГодЧита
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