Читу украсили к Новому году пластиковыми солдатами
5 декабря 202219:32
Власти Читы начали устанавливать на площади Ленина к Новому году пластиковые фигуры солдат, сообщают местные СМИ.
Как отмечают в городской администрации, всего планируется установить 24 фигуры солдат – 12 из пластика и 12 ледяных. Они будут экспонатами ледового городка, стоимость которого превысила 8 млн рублей.
В конце ноября мэр Киева Виталий Кличко обещал, что на Софийской площади украинской столицы будет установлена к Новому году «Ёлка несокрушимости».
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5 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru