Читатели Daily Mail раскритиковали Сунака из-за планов поставки Украине танков
Читатели издания Daily Mail в комментариях возмутились планами британского премьера Риши Сунака по поставке танков на Украину.
«Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны», — подчеркивает один из читателей издания.
Другой напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина в связи с вмешательством в ситуацию на Украине.
«Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует», — приводит цитату пользователя Газета.ru.
Также читатели выразили недоумение в связи с тем, почему в Киев не отправляется мирная делегация.
«К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте», — обращают внимание читатели таблоида.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник заявил, что Киеву могут быть предложены порядка десяти танков Challenger 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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