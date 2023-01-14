Читатели Daily Mail раскритиковали Сунака из-за планов поставки Украине танков

«Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны», — подчеркивает один из читателей издания.

Другой напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина в связи с вмешательством в ситуацию на Украине.

«Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует», — приводит цитату пользователя Газета.ru.

Также читатели выразили недоумение в связи с тем, почему в Киев не отправляется мирная делегация.

«К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте», — обращают внимание читатели таблоида.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник заявил, что Киеву могут быть предложены порядка десяти танков Challenger 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

