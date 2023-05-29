Эколог усомнился в эффективности тушения лесов методом вызывания дождей

В Якутии в 2022 году впервые провели эксперимент по привлечению авиации к вызову осадков для предотвращения природных пожаров. О способе борьбы с возгораниями при помощи вызова дождя президенту Владимиру Путину рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Куксин говорит, что данный метод не поможет при антициклоне.

«К сожалению, в экстремальных погодных условиях, когда в Якутии встает антициклон и вообще нет дождевых облаков, технология не будет работать. Бессмысленно расстреливать чистое небо, никакой дождь из него не пойдет. Я бы не рассчитывал, что в целом регионе с помощью превентивного вызывание осадков можно снизить пожарную опасность. Оказать положительное влияние такая технология может на конкретном пожаре, но, если облака уже насыщены влагой», - сказал Куксин.

Собеседник НСН отметил, что до конца не изучены и последствия для экологии после применения подобной технологии.

«Метод искусственного вызывания осадков изобретен давно, если не ошибаюсь, то с 1970-ых годов его применяла лесная охрана. Немного изменилось средство доставки солевого состава. Раньше засев облаков производился из ракетниц, сейчас пиропатроны запускают из самолета. Я бы сказал, что надо пробовать и пробовать применять эту технологию, но никто не может предсказать долгосрочных последствий применения этой технологии. Есть и юридическое ограничение. Эта технология доступна только Рослесхозу, что говорит об исключительности полномочий федеральной власти. Они могут помогать регионам. Теоретически можно поменять правила, но встает вопрос в необходимости. Однозначного ответа на этот вопрос нет», - отметил Куксин.

Причиной пожаров в Якутии, по словам эколога, являются люди.

«В Якутии надо отучать людей поджигать траву. У них есть такая традиция», - резюмировал Куксин.

Глава Рослесхоза Иван Советников ранее говорил, что весенний пик лесных пожаров пройден, площади возгораний сопоставимы с 2022 годом, однако летний пик еще впереди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

