Эколог усомнился в эффективности тушения лесов методом вызывания дождей
Технология работает в том случае, если есть дождевое облако, а при антициклоне небо чистое, сказал НСН Григорий Куксин.
Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН заявил, что метод тушения пожара с помощью искусственного вызывания осадков нужно применять аккуратно, поскольку до конца не изучены его последствия для природы.
В Якутии в 2022 году впервые провели эксперимент по привлечению авиации к вызову осадков для предотвращения природных пожаров. О способе борьбы с возгораниями при помощи вызова дождя президенту Владимиру Путину рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Куксин говорит, что данный метод не поможет при антициклоне.
«К сожалению, в экстремальных погодных условиях, когда в Якутии встает антициклон и вообще нет дождевых облаков, технология не будет работать. Бессмысленно расстреливать чистое небо, никакой дождь из него не пойдет. Я бы не рассчитывал, что в целом регионе с помощью превентивного вызывание осадков можно снизить пожарную опасность. Оказать положительное влияние такая технология может на конкретном пожаре, но, если облака уже насыщены влагой», - сказал Куксин.
Собеседник НСН отметил, что до конца не изучены и последствия для экологии после применения подобной технологии.
«Метод искусственного вызывания осадков изобретен давно, если не ошибаюсь, то с 1970-ых годов его применяла лесная охрана. Немного изменилось средство доставки солевого состава. Раньше засев облаков производился из ракетниц, сейчас пиропатроны запускают из самолета. Я бы сказал, что надо пробовать и пробовать применять эту технологию, но никто не может предсказать долгосрочных последствий применения этой технологии. Есть и юридическое ограничение. Эта технология доступна только Рослесхозу, что говорит об исключительности полномочий федеральной власти. Они могут помогать регионам. Теоретически можно поменять правила, но встает вопрос в необходимости. Однозначного ответа на этот вопрос нет», - отметил Куксин.
Причиной пожаров в Якутии, по словам эколога, являются люди.
«В Якутии надо отучать людей поджигать траву. У них есть такая традиция», - резюмировал Куксин.
Глава Рослесхоза Иван Советников ранее говорил, что весенний пик лесных пожаров пройден, площади возгораний сопоставимы с 2022 годом, однако летний пик еще впереди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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