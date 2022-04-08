Число жителей России оценено в 147 млн человек по итогам переписи
Росстат озвучил предварительные итоги переписи населения, согласно которым, Российской Федерации проживают 147 миллионов человек. Об этом рассказал сегодня глава ведомства Павел Малков на заседании кабинета министров. По словам Малкова, итоговое значение может измениться не больше, чем на 0,2-0,3% в плюс или минус.
Всероссийская перепись населения водилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Её окончательные результаты должны опубликовать в мае нынешнего года, а в июле Росстат представит в правительство доклад об основных итогах процедуры.
Изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако её дважды переносили из-за пандемии коронавируса. Сообщить свои данные на этот раз можно было как традиционным способом (во время визита переписчика или на переписном участке), так и отправить их в электронном виде через портал Госуслуг.
Сразу после переписи в Росстате заявили, что в ней приняли участие больше 100%. Такую необычную статистику в ведомстве объяснили тем, что полученная цифра исходит из оценки численности населения, и требуется время для корректировки.
Ряд учёных высказали сомнения в правдоподобности таких показателей и результатах переписи в целом. Так, из некоторых регионов поступали неофициальные сообщения, что из-за слишком большого числа отказывающихся переписываться волонтерам и ответственным за процедуру якобы даже разрешали собирать данные о жителях у соседей.
В Санкт-Петербурге, по сообщению местных СМИ, некоторые городские переписчики получили указание вносить уже готовые данные о жителях без посещения квартирам, чтобы не портить статистику. Кроме того, на точности переписи могло сказаться её проведение во время пандемии.
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