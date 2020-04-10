Число заражённых COVID-19 в России приблизилось к 12 тысячам
Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции нового коронавируса COVID-19 в России обновил статистку за сутки. Количество официально зарегистрированных случаев инфицирования по стране возросло на 1786 и достигло в целом 11 917.
Таким образом прирост за 24 часа составил 17,6%. Сумели поправиться на сегодня 795 человек, 94 пациента умерли. Больше всего заражённых, как и прежде, выявляется в Москве - 1 124 новых случая, всего в столице более 7,8 тысяч инфицированных.
Как отмечает RT, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ухудшение состояния наблюдается у пациентов с коронавирусом, которые вовремя не занялись лечением. Он подчеркнул важность обращения к врачу с возникновением первых симптомов.
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