Число заражённых COVID-19 в России приблизилось к 12 тысячам

Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции нового коронавируса COVID-19 в России обновил статистку за сутки. Количество официально зарегистрированных случаев инфицирования по стране возросло на 1786 и достигло в целом 11 917.

Таким образом прирост за 24 часа составил 17,6%. Сумели поправиться на сегодня 795 человек, 94 пациента умерли. Больше всего заражённых, как и прежде, выявляется в Москве - 1 124 новых случая, всего в столице более 7,8 тысяч инфицированных.

Как отмечает RT, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ухудшение состояния наблюдается у пациентов с коронавирусом, которые вовремя не занялись лечением. Он подчеркнул важность обращения к врачу с возникновением первых симптомов.

