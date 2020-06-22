Число заражений коронавирусом в РФ неуклонно сокращается

В Российской Федерации за последние 24 часа подтверждено 7600 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такие свежие данные приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 592 280.

При этом, 32,5% случаев заражения протекает без каких-либо клинических проявлений, отмечает RT. Число заболевших продолжает снижаться, накануне было выявлено 7728 случаев коронавируса.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в России проведено свыше 17,2 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 312 тысяч пациентов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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