Число запросов в Москомархитектуры за пять лет выросло в шесть раз
Количество запросов на предоставление госуслуг Москомархитектуры увеличилось в шесть с лишним раз за последние пять лет. Об этом заявила глава комитета Юлиана Княжевская.
По ее словам, такая статистика обусловлена в первую очередь совершенствованием строительной отрасли Москвы и методичной деятельностью комитета по упрощению подачи документов и оптимизации их пакета, а также эффективной работой с заявителями.
Также причинами многократного роста спроса явилось активное применение электронного формата получения государственных услуг через сайт mos.ru. Ежегодно количество поданных через портал заявлений увеличивается примерно на 15%.
По словам Княжевской, подобная динамика вполне закономерна и объясняется удобством электронного формата и для заявителей, и для принимающей стороны. Электронные документы удобнее рассматривать и обрабатывать, это позволяет сэкономить время.
Москомархитектура постоянно оптимизирует пакеты документов и пытается уменьшить сроки предоставления госуслуг. Также комитет ежегодно проводит встречи с москвичами, в ходе которых обсуждаются нововведения и часто возникающие вопросы, связанные с госуслугами.
С января по апрель 2023 года в Москомархитектуру было направлено свыше 19 тысяч заявлений на предоставление госуслуг, что на 700 запросов больше, чем за такой же период 2022 года. Самые популярные госуслуги, предоставляемые комитетом, — «Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве» и «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве».
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