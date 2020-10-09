Число закрытых на карантин классов в Новосибирске за неделю выросло в полтора раза

В Новосибирске с начала недели в полтора раза выросло число закрытых на карантин классов – с 39 до 60, сообщает ТАСС.

На карантине и 14 групп в детсадах города. Также в Новосибирске закрыты из-за коронавируса три музыкальные школы.

В России за сутки выявлены рекордные 12126 заболевших коронавирусом, 201 пациент умер, выписаны 7 092 человека. Случаи новой инфекции отмечены в 85 регионах страны. Из новых заразившихся примерно у четверти (27%) отсутствуют клинические проявления болезни.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:НовосибирскКарантинШколыКоронавирус
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