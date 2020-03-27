Число заболевших коронавирусом в России перевалило за тысячу

По состоянию на пятницу, 27 марта, в России зафиксировано 1036 заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.

Таким образом число заболевших за сутки выросло на 196 человек. 157 инфицированных выявили в Москве.

Всего, на данный момент, случаи заражения выявлены в 58 российских регионах, сообщает RT.

