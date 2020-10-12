Роспотребнадзор: Суточный прирост заражений COVID-19 достигнет 18 тысяч
Число выявляемых в РФ за сутки случаев заражения коронавирусом не превысит 17-18 тысяч, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
При этом, по словам эксперта, резкое похолодание может сыграть в пользу роста числа заболевших и просто снизить сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что пик осенней заболеваемости COVID-19 в России может наступить через неделю. Затем мы выйдем плато и показатели начнут снижаться при соблюдении противоэпидемических мер в стране.
Доктор Леонид Рошаль в свою очередь посетовал, что россияне живут «на авось» и не соблюдают профилактические меры на фоне роста выявленных случаев болезни, передает ТК 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru