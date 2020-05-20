Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 300 тысяч

За минувшие сутки в России было выявлено 8 764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 308 705 человек, подчеркивает RT.

Отметим, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 699, ещё 903 — в Подмосковье. На третьем месте расположился Красноярский край, где зафиксировано 504 новых случая заражения. Также в пятёрку попали Санкт-Петербург и Нижегородская область, пишет Свободная пресса.

«Худшее впереди»: Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Между тем, ранее НСН писала, что новая коронавирусная инфекция может появиться через десять лет. Этого не исключил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он обратил внимание на цикличность появления вспышек подобных инфекций.

Онищенко напомнил, что в 2002 году была зафиксирована вспышка SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония), а в 2012 году — эпидемия MERS (ближневосточный респираторный синдром).

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры