Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 300 тысяч

За минувшие сутки в России было выявлено 8 764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 308 705 человек, подчеркивает RT.

Отметим, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 699, ещё 903 — в Подмосковье. На третьем месте расположился Красноярский край, где зафиксировано 504 новых случая заражения. Также в пятёрку попали Санкт-Петербург и Нижегородская область, пишет Свободная пресса.