Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 300 тысяч
За минувшие сутки в России было выявлено 8 764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 308 705 человек, подчеркивает RT.
Отметим, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 699, ещё 903 — в Подмосковье. На третьем месте расположился Красноярский край, где зафиксировано 504 новых случая заражения. Также в пятёрку попали Санкт-Петербург и Нижегородская область, пишет Свободная пресса.
Между тем, ранее НСН писала, что новая коронавирусная инфекция может появиться через десять лет. Этого не исключил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он обратил внимание на цикличность появления вспышек подобных инфекций.
Онищенко напомнил, что в 2002 году была зафиксирована вспышка SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония), а в 2012 году — эпидемия MERS (ближневосточный респираторный синдром).
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