«Худшее впереди»: Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса. Об этом сообщается в публикации Spiegel. Издание отмечает, что в некоторых городах региона ситуация с распространением COVID-19 сравнима с пиком эпидемии в США и Европе. Например, эпидобстановку в столице Перу Лиме можно сопоставить с «худшим месяцем эпидемии в Париже». А бразильский город Манаус с выросшей в три раза смертностью похож на Лондон или Мадрид, отмечает РИА ФАН.
Между тем, в Бразилии, по мнению врачей, может погибнуть до 100 тысяч человек, а «худшее еще впереди». Такая смертность от COVID-19 может стать следствием недостаточно жестких карантинных мер и несерьезного отношения властей к пандемии коронавируса, подчеркивает Свободная пресса.
Добавим, по данным университета Джона Хопкинса, в настоящий момент Бразилия входит в тройку лидеров по числу выявленных случаев инфицирования COVID-19, уступая лишь США и России.
Ранее НСН писала, что кривая заболеваемости новым коронавирусом пошла вниз, причем не только в общероссийском масштабе, но и в Москве, так что пик уже пройден. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Комментируя данные о суточном приросте новых случаев заражения в последние дни, Зуев отметил, что после продолжительного плато статистика пошла вниз.
Однако вирусолог выступил за продолжение режима самоизоляции, предупредив, что снятие ограничений может привести к новому всплеску заболеваемости. В то же время, по мнению Зуева, тёплая летняя погода должна будет снизить темпы распространения COVID-19.
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