«Худшее впереди»: Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса. Об этом сообщается в публикации Spiegel. Издание отмечает, что в некоторых городах региона ситуация с распространением COVID-19 сравнима с пиком эпидемии в США и Европе. Например, эпидобстановку в столице Перу Лиме можно сопоставить с «худшим месяцем эпидемии в Париже». А бразильский город Манаус с выросшей в три раза смертностью похож на Лондон или Мадрид, отмечает РИА ФАН.

Между тем, в Бразилии, по мнению врачей, может погибнуть до 100 тысяч человек, а «худшее еще впереди». Такая смертность от COVID-19 может стать следствием недостаточно жестких карантинных мер и несерьезного отношения властей к пандемии коронавируса, подчеркивает Свободная пресса.

Добавим, по данным университета Джона Хопкинса, в настоящий момент Бразилия входит в тройку лидеров по числу выявленных случаев инфицирования COVID-19, уступая лишь США и России.