Новый рекорд установлен в России по числу погибших за сутки от COVID-19

Новый рекорд установили в России по числу погибших за сутки от коронавируса - 286 человек, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Число выявленных больных коронавирусом в России за сутки сократилось по сравнению с прошлым днем и составило 13 754 заболевших против более чем 14 тысяч днем ранее.

Четверть из них оказались бессимптномными, отмечается в сообщении.

Всего в России с начала пандемии выявили 1 354 163 случая коронавирусной инфекции, из них 1 048 097 человек выздоровело, 23 491 умерло.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.

В свою очередь главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.

Бразильские ученые опубликовали препринт статьи, где заявли о способости коронавируса вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера.

