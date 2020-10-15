Новый рекорд установлен в России по числу погибших за сутки от COVID-19
Новый рекорд установили в России по числу погибших за сутки от коронавируса - 286 человек, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Число выявленных больных коронавирусом в России за сутки сократилось по сравнению с прошлым днем и составило 13 754 заболевших против более чем 14 тысяч днем ранее.
Четверть из них оказались бессимптномными, отмечается в сообщении.
Всего в России с начала пандемии выявили 1 354 163 случая коронавирусной инфекции, из них 1 048 097 человек выздоровело, 23 491 умерло.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.
В свою очередь главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.
Бразильские ученые опубликовали препринт статьи, где заявли о способости коронавируса вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера.
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Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru