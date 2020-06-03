Число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 90 тысяч

Общее число людей в Москве, выздоровевших после прохождения лечения от коронавируса COVID-19, достигло 91,6 тысячи. Об этом в среду, 3 июня, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По её словам, за минувшие сутки вылечились ещё 3385 пациентов.

Между тем, число вылечившихся за минувшие сутки в Подмосковье побило рекорд. По данным регионального оперативного штаба, выздоровели 502 человека.

