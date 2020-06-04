Число вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло почти 95 тысяч
Ещё 3061 пациент выздоровел в российской столице после прохождения лечения от коронавируса COVID-19. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, передаёт АГН «Москва».
Всего в городе на данный момент от коронавирусной инфекции вылечились 94,7 тысячи человек, добавила она.
За минувшие сутки в Москве скончались ещё 64 пациента с коронавирусом, число летальных исходов превысило 2,7 тысячи.
Темпы ежедневного прироста новых случаев COVID-19 в городе продолжают снижаться. Показатель к утру 3 июня стал минимальным с середины апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru