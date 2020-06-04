Число вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло почти 95 тысяч

Ещё 3061 пациент выздоровел в российской столице после прохождения лечения от коронавируса COVID-19. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, передаёт АГН «Москва».

Всего в городе на данный момент от коронавирусной инфекции вылечились 94,7 тысячи человек, добавила она.

За минувшие сутки в Москве скончались ещё 64 пациента с коронавирусом, число летальных исходов превысило 2,7 тысячи.

Темпы ежедневного прироста новых случаев COVID-19 в городе продолжают снижаться. Показатель к утру 3 июня стал минимальным с середины апреля.

