Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в РФ в январе-июне снизилось в 2,1 раза
Количество граждан страны, переехавших на постоянное место жительства в Россию в период с января по июнь 2024 года, уменьшилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 760 человек. Соответствующие данные опубликовало агентство по статистике республики.
В сообщении отмечается, что в период с января по июнь 5066 граждан Узбекистана переехали на постоянное место жительства за границу. Из них 760 человек, или 15%, выбрали Россию в качестве нового места жительства.
По данным ведомства, в первой половине 2023 года из Узбекистана на постоянное место жительства за границу уехало 9004 человека, из которых 17,6% (1584 человека) выбрали Россию. В первой половине 2024 года количество уехавших в Россию сократилось в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом.
В первом полугодии текущего года число людей, прибывших в Узбекистан на постоянное место жительства, уменьшилось в 1,46 раза и составило 1080 человек. Из них 390 человек прибыли из России, что на 1,5 раза меньше по сравнению с предыдущим периодом. Согласно официальной статистике, в 2023 году количество граждан Узбекистана, переехавших в Россию на постоянное место жительства, возросло в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 2670 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru