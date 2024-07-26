Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в РФ в январе-июне снизилось в 2,1 раза

Количество граждан страны, переехавших на постоянное место жительства в Россию в период с января по июнь 2024 года, уменьшилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 760 человек. Соответствующие данные опубликовало агентство по статистике республики.

В сообщении отмечается, что в период с января по июнь 5066 граждан Узбекистана переехали на постоянное место жительства за границу. Из них 760 человек, или 15%, выбрали Россию в качестве нового места жительства.