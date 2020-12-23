Число участников «Московского долголетия» утроилось за 9 месяцев
Количество участников проекта «Московское долголетие» выросло в три раза за девять месяцев его дистанционной работы - с 22 тысяч до 70 тысяч человек, говорится на официальном сайте мэра столицы.
«Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Дистанционное обучение как дополнительный формат работы останется в проекте на постоянной основе, добавляется в сообщении.
Все желающие смогут записаться на занятия по музыке, театральному искусству, общей физической подготовке и художественно-прикладному творчеству, участников также ждут новые направления - «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии». Всего доступно более 30 онлайн-активностей.
Программа «Московское долголетие» стартовала в 2018 году. Сейчас она объединяет более 200 тысяч москвичей старшего возраста, а также более семи с половиной тысяч преподавателей, работающих по 30 направлениям. В их числе компьютерная грамотность, скандинавская ходьба, творческие занятия, обучение иностранным языкам и многое другое.
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