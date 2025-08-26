Число участников демонстрационного экзамена превысило 500 тысяч человек

Более 507 тысяч студентов из 3300 образовательных организаций и их филиалов из разных регионов России стали участниками демонстрационного экзамена в период с января до середины августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора проекта – Института развития профессионального образования.

Демонстрационный экзамен проводился на базовом и на профильном уровне. Проректор ИРПО Светлана Наумова напомнила, что базовый уровень основан на федеральных образовательных стандартах, а профильный учитывает дополнительные требования работодателей, заинтересованных в подготовке специалистов определенного профиля.

«Демонстрационный экзамен — это ключевой инструмент не только для оценки профессиональных компетенций студентов, но и для работодателей, которые таким образом получают объективную информацию о готовности молодых специалистов к реальной работе. Он способствует повышению качества подготовки кадров и укрепляет связь между образованием и промышленностью», – отметила Наумова.

В 2025 году более 214 тысяч студентов прошли аттестацию на базовом уровне, свыше 274 – на профильном, промежуточную аттестацию в формате демонстрационного экзамена прошли более 18 тысяч человек. За этот период проведено свыше 27 тысяч экзаменов в 87 субъектах РФ по 251 профессии и специальности. Средний результат выполнения задания составил 62%.

Демонстрационный экзамен – это форма промежуточной и государственной итоговой аттестации для выпускников колледжей и техникумов. Он включает независимую экспертную оценку умений и навыков выпускников. Во время экзамена студент выполняет практические задания, которые максимально приближены к условиям реального или моделируемого производства.

С 1 сентября 2026 года демонстрационный экзамен станет обязательной формой государственной итоговой аттестации в колледжах.

