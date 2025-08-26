Число участников демонстрационного экзамена превысило 500 тысяч человек
Более 507 тысяч студентов из 3300 образовательных организаций и их филиалов из разных регионов России стали участниками демонстрационного экзамена в период с января до середины августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора проекта – Института развития профессионального образования.
Демонстрационный экзамен проводился на базовом и на профильном уровне. Проректор ИРПО Светлана Наумова напомнила, что базовый уровень основан на федеральных образовательных стандартах, а профильный учитывает дополнительные требования работодателей, заинтересованных в подготовке специалистов определенного профиля.
«Демонстрационный экзамен — это ключевой инструмент не только для оценки профессиональных компетенций студентов, но и для работодателей, которые таким образом получают объективную информацию о готовности молодых специалистов к реальной работе. Он способствует повышению качества подготовки кадров и укрепляет связь между образованием и промышленностью», – отметила Наумова.
В 2025 году более 214 тысяч студентов прошли аттестацию на базовом уровне, свыше 274 – на профильном, промежуточную аттестацию в формате демонстрационного экзамена прошли более 18 тысяч человек. За этот период проведено свыше 27 тысяч экзаменов в 87 субъектах РФ по 251 профессии и специальности. Средний результат выполнения задания составил 62%.
Демонстрационный экзамен – это форма промежуточной и государственной итоговой аттестации для выпускников колледжей и техникумов. Он включает независимую экспертную оценку умений и навыков выпускников. Во время экзамена студент выполняет практические задания, которые максимально приближены к условиям реального или моделируемого производства.
С 1 сентября 2026 года демонстрационный экзамен станет обязательной формой государственной итоговой аттестации в колледжах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали успешным летний этап СВО
- Залужный: Фильмы про терминатора уже становятся реальностью
- От «Бурановских бабушек» до Ay Yola: Как фолк-музыка стала культурным трендом
- В России рассказали об изменениях в продаже БАДов
- Россиян предупредили, что к зиме могут подорожать билеты на поезда
- Россиянам назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью
- Альянс фармацевтов оценил уровень лекарственного суверенитета России
- «Преимуществ нет»: Бизнес не побежит в мессенджер Max после рекомендаций Минцифры
- Булыкин поспорил с главой Минспорта о книгах для футболистов
- Премьер Бельгии призвал «пока не трогать» активы РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru