Число смертей от коронавируса в Петербурге за минувшие сутки упало почти вдвое
Число смертей от коронавируса в Петербурге за минувшие сутки упало почти вдвое, следует из материалов оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В Москве за минувшие сутки умерло от коронавируса 54 человек, в Санкт-Петербурге – 25, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За сутки подтверждено 232 летальных случая с коронавирусом», - сообщается в них. За весь период от коронавируса умерло 23 723 человека.
За предшествующие этим сутки подтверждено 286 летальных случаев с коронавирусом, из них в Москве – 57 человек, в Санкт-Петербурге – 46. Таким образом, в Петербурге показатель упал почти вдвое.
В России обнаружено 15150 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Это рекордное число обнаруженных случаев инфицирования,
За последние сутки новые случаи заражения диагностированы во всех 85 регионах России. В Москве и Санкт-Петербурге также выявлено рекордное количество заболевших – 5049 и 647 человек соответственно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru