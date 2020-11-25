Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 60 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 60 миллионов. Об этом в среду сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, с учётом информации федеральных и местных властей, а также открытых источников, всего в мире зафиксировано 60 037 735 заболевших, 38 442 797 человек выздоровели, 1 414 513 больных скончались.

Лидер по количеству случаев заражения — США (12 642 245 человек), второе место занимает Индия (9 222 216 больных), третье — Бразилия (6 118 708 случаев заболевания).

По информации Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятую строчку в этом рейтинге. Среди жителей страны было зафиксировано 2 162 503 случаев заражения, 1 660 419 человек выздоровели, умерли 37 538 пациентов.

