Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 60 миллионов
Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 60 миллионов. Об этом в среду сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
По данным университета, с учётом информации федеральных и местных властей, а также открытых источников, всего в мире зафиксировано 60 037 735 заболевших, 38 442 797 человек выздоровели, 1 414 513 больных скончались.
Лидер по количеству случаев заражения — США (12 642 245 человек), второе место занимает Индия (9 222 216 больных), третье — Бразилия (6 118 708 случаев заболевания).
По информации Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятую строчку в этом рейтинге. Среди жителей страны было зафиксировано 2 162 503 случаев заражения, 1 660 419 человек выздоровели, умерли 37 538 пациентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 60 миллионов
- Штаб Байдена: В прямом общении с Трампом нет необходимости
- Азербайджан назвал резолюцию Франции по Карабаху «обычным листком бумаги»
- Эксперт ВОЗ назвал две версии перехода коронавируса к человеку
- МИД Франции: Одностороннее признание НКР никому не пойдёт на пользу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru