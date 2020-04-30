Число случаев COVID-19 в России превысило 100 тысяч

Общее число инфицированных коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек. Согласно последним данным федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрировано 7099 новых случаев в 85 регионах. Общее число заражённых на текущий момент составляет 106 498 человек.

С начала эпидемии от заболеваний, вызываемых COVID-19, скончались 1073 пациента, выздоровели 11 619. Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в российской столице — 3093, ещё 793 — в Московской области, уточняет «Свободная пресса».

На третьем месте по количеству случаев инфицирования идёт Санкт-Петербург, там зарегистрировано 336 случаев. Также в пятёрке Республика Дагестан со 158 случаями и Нижегородская область со 150. В оперативном штабе отметили интересную деталь - почти в 40% выявленных за сутки случаев болезнь протекает без каких-либо симптомов, отмечает RT.

Как передает Ura.ru, прирост инфицирований COVID-19 зафиксирован и в уральских регионах. Ранее в министерстве здравоохранения заявили о переломе ситуации с распространением инфекции. Так, на плато вышел первый в стране регион - Московская область.

