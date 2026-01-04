Количество сбитых при подлёте к Москве беспилотников превысило 30

Ранее Собянин сообщал о 23 сбитых БПЛА. К 19:05 количество сбитых беспилотников, летевших на Москву, увеличилось до 32, а к 19:29 - до 36.

В свою очередь Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в московских аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково на фоне отражения атаки беспилотников. Позже в ведомстве уточнили, что аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять рейсы, но только по предварительному согласованию с ответственными органами. Ограничения в аэропорту Жуковский были сняты спустя некоторое время.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с 10:00 до 13:00 4 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Курской и Рязанской областей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».