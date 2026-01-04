Количество сбитых при подлёте к Москве беспилотников превысило 30
Силы ПВО ликвидировали 36 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщал о 23 сбитых БПЛА. К 19:05 количество сбитых беспилотников, летевших на Москву, увеличилось до 32, а к 19:29 - до 36.
В свою очередь Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в московских аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково на фоне отражения атаки беспилотников. Позже в ведомстве уточнили, что аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять рейсы, но только по предварительному согласованию с ответственными органами. Ограничения в аэропорту Жуковский были сняты спустя некоторое время.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с 10:00 до 13:00 4 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Курской и Рязанской областей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество сбитых при подлёте к Москве беспилотников превысило 30
- «Живем в запаре»: Солистка LASCALA о самом продуктивном годе в карьере
- Два человека погибли и порядка 150 пострадали из-за удара молнии в ЮАР
- На Чукотке снегоход провалился под лед, погиб ребенок
- Госсекретарь США Марко Рубио не считает атаку на Венесуэлу военной операцией
- Сборы с девятью нулями: Сразу трем семейным кинолентам покорился миллиард рублей
- Губернатор: 4 многоквартирных дома эвакуированы в Туле из-за найденного БПЛА ВСУ
- СМИ: Турагент обманула известную блогершу на 100 млн рублей и «умерла»
- Зрительский бум: Директор театра Вахтангова назвал главную «радость» 2025 года
- Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 23
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru