Число ресторанов с доставкой в России увеличилось в два раза

Российские заведения общественного питания за 2020 год стали на 123% чаще предлагать варианты доставки готовых блюд, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.

Отмечается, что в январе 2021 года количество заведений общепита с доставкой еды увеличилось в 2,2 по сравнению с началом 2020 года и составило 20 161 предприятий.

Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по доставке еды. Рост за год в Москве составил 170%. Рестораны Петербурга начали доставлять еду на 180% чаше, в Новосибирске – на 126%.

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Заведения общественного питания в Москве с конца марта по начало июня не принимали посетителей из-за ограничений по COVID-19. В сентябре власти города запретили работать заведениям с 23:00 по 6:00. Эти ограничения сняли только в январе.



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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:КафеРесторанЕда
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