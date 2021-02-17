Число ресторанов с доставкой в России увеличилось в два раза

Российские заведения общественного питания за 2020 год стали на 123% чаще предлагать варианты доставки готовых блюд, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.

Отмечается, что в январе 2021 года количество заведений общепита с доставкой еды увеличилось в 2,2 по сравнению с началом 2020 года и составило 20 161 предприятий.

Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по доставке еды. Рост за год в Москве составил 170%. Рестораны Петербурга начали доставлять еду на 180% чаше, в Новосибирске – на 126%.