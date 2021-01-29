Титов предложил ввести специальный налоговый режим для общепита

Отмечается, что создать условия для роста компаний в сфере общепита можно, изменив механизмы налогового регулирования. Речь идет о возможной отмене НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%.

Для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15%, а для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей - установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН рассказал, что ждет российскую экономику в 2021 году.

«У меня ожидания не очень хорошие. Сейчас в заслугу властям ставят, что деньги не раздавались всему населению, а была точечная поддержка. Все ждут постковидного восстановления, но тут важно понимать, будет ли потребительский спрос поддержан доходами населения. Локомотивом такого восстановления будут сектора, которые пострадали сильнее всех. Это торговля, общепит, туризм», - отметил он.

