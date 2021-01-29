Титов предложил ввести специальный налоговый режим для общепита
Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил главе государства Владимиру Путину установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим «УСН-общепит», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Как говорится в письме Титова к президенту, с момента введения первых санитарных ограничений на фоне пандемии коронавируса выручка предприятий общепита в отдельные месяцы снижалась как минимум на 50%, закрылось 20% предприятий индустрии, и этот процесс продолжается.
Отмечается, что создать условия для роста компаний в сфере общепита можно, изменив механизмы налогового регулирования. Речь идет о возможной отмене НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%.
Для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15%, а для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей - установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН рассказал, что ждет российскую экономику в 2021 году.
«У меня ожидания не очень хорошие. Сейчас в заслугу властям ставят, что деньги не раздавались всему населению, а была точечная поддержка. Все ждут постковидного восстановления, но тут важно понимать, будет ли потребительский спрос поддержан доходами населения. Локомотивом такого восстановления будут сектора, которые пострадали сильнее всех. Это торговля, общепит, туризм», - отметил он.
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