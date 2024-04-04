Число происшествий с туристами в России за год удвоилось
Туристы в России по итогам минувшего года стали в два раза чаще обращаться за помощью к МЧС. Такую статистику привёл заместитель главы департамента спасательных формирований ведомства Петр Гриценко в ходе парламентских слушаний в профильном комитете Госдумы.
Одновременно, по словам докладчика, зафиксирован рост внутреннего турпотока в стране. По данным МЧС, незарегистрированные группы путешественников чаще попадают в проблемные ситуации.
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С начала текущего года две зарегистрированные группы туристов обратились за помощью, были спасены десять путешественников. С группами, которые не регистрировались перед стартом, случилось 11 происшествий. В этих случаях 26 человек были спасены, шестеро погибли.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель МЧС напомнил об упрощении правил регистрации тургрупп. В частности, был отменен 10-дневный срок на подачу в МЧС маршрута перед выходом. Кроме того, инструкторы теперь в обязательном порядке должны регистрировать свою группу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru